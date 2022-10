The Super Mario Bros : pourquoi les Américains préfèrent déjà la VF

Plusieurs reproches sont faits à travers la performance de Chris Pratt (ou du moins, le peu qu’on a à travers la bande-annonce) : d’abord, le fait que Chris Pratt fasse du Chris Pratt, sans donner vraiment une identité au petit plombier et surtout, le fait que le doublage repose sur un système de star-talents dont les gens ne sont plus trop clients de nos jours. En effet, le casting de doublage anglais est entièrement assuré par des stars (Anya Taylor-Joy, Charlie Day ou encore Seth Rogen). Le seul élu qui a pu se démarquer : Jack Black qui donnera sa voix à Bowser. On ne va pas se le cacher, la voix de Jack Black infuse une âme très convaincante à l’antagoniste principal de Mario.

Pour rappel, la voix originale anglaise de Mario a toujours été assurée par Charles Martinet. Mais oui, vous savez, le fameux "it’s-a-me" ou encore "mamma mia", eh bien c’est notre bon vieux Charlie que les fans auraient aimé avoir à la place de Chris Pratt dans le prochain film d’animation. Cela dit, on sait que Charles Martinet fait partie du cast anglais mais on ne sait pas réellement quelle place il occupera dans le film ni qui il pourrait possiblement doubler.

Charles Martinet a tellement marqué les générations en prêtant sa voix à Mario que des fans, qui ne veulent pas de Chris Pratt, on refait la bande-annonce du film en réutilisant la voix de Charles via une intelligence artificielle, et franchement, c’est bluffant.