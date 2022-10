The Super Mario Bros. Movie : mais où sont passées les fesses de Mario ?

La bande-annonce du film The Super Mario Bros. Movie est disponible depuis quelques jours. Et si, globalement, les commentaires sont positifs (si on met de côté le choix de l’acteur Chris Pratt pour incarner le plombier moustachu), une question taraude les internautes.

Make Mario’s Ass Right

Corrigez les fesses de Mario ! Voilà le cri du cœur d’un internaute, qui a publié sur Twitter une (fausse) pétition, réclamant le retour des fesses rebondies du plombier.

En effet, sur l’affiche du film, où Mario apparaît de dos, on peut noter que ses fesses sont moins rebondies que dans les jeux vidéo de la franchise. “Je me soucie profondément de la plausibilité anatomique dans la conception. Ce Mario ne pourrait même pas sauter de 1 mètre”, précise avec humour @arvalis sur Twitter.