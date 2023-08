The Subways : la légende du rock britannique sur Tipik !

Le trio londonien The Subways connu pour ses morceaux " Oh Yeah " et " Rock & Roll Queen " était de passage au festival de Ronquières.

Avec leur énergie communicative, 2/3 des membres du groupe The Subways sont venus au micro de Romain nous raconter leurs succès, leurs expériences en français et des anecdotes encore plus folles qui incluent... Kylie Minogue !

En tout, The Subways comptabilisent 5 albums dont le dernier " Uncertain Joy " est sorti en mars dernier. Un album complètement différent des anciens qui a été écrit en grande partie pendant le confinement de la pandémie du Covid-19. Si on retrouve les riffs de guitare qui rappellent les débuts du groupe, on y retrouve également une touche électro agréablement surprenante !