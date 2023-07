The Streets annonce la sortie de son prochain album "The Darker the Shadow, the Brighter the Light" accompagné d’un film

The Streets est de retour et prépare un nouvel album ! Le successeur de Computer and Blues arrivera le 20 octobre et s’intitulera The Darker the Shadow, the Brighter the Light. Il sera accompagné d’un film du même nom réalisé par Mike Skinner lui-même. Pour nous tenir en haleine, l’Anglais nous dévoile le single Trouble Waters.

Cela fait maintenant 12 ans que Mike Skinner n’avait plus sorti de long format. Bien sûr, il avait su nous faire patienter avec la mixtape None of Us Are Getting Out of This Alive durant le confinement, le single Who’s Got The Bag (21st June), l’EP Brexit at Tiffany’s ainsi que sa collaboration avec le phénomène Fred Again. Mais savoir que l’une des figures de proue du hip-hop britannique et aussi responsable de la création du mythique Original Pirate Material nous concocte des nouveautés a de quoi nous ravir.