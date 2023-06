The Sparks, le groupe iconique, le 20 juin au Cirque royal à Bruxelles

Après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services, la plupart des musiciens se reposent sur leurs lauriers, profitent de leurs acquis, ou éventuellement se lancent dans une tournée pour resservir leurs grands succès... Mais les Sparks ne sont pas des musiciens comme les autres. Ils sont uniques en leur genre.

Avec la sortie de leur 26e album, " The Girl Is Crying In Her Latte ", Ron et Russell Mael continuent sur leur lancée, poursuivant une carrière aussi unique qu’intransigeante. Et dans une démarche tout aussi inattendue, quoique cohérente, ils ont renoué avec Island Records pour ce nouveau petit bijou audacieux, éclectique et moderne, le label chez qui ils avaient sorti en 1974 l’étonnant Kimono My House qui a assuré leur percée.

Dans la foulée de la sortie de ce nouvel opus, les SPARKS prennent la route pour le plus gigantesque concert de leur carrière en tête d’affiche aux Etats-Unis et une tournée mondiale, avec entre autres deux grands concerts au Royal Albert Hall à Londres (sold out)... et

Le 20 juin, le groupe culte viendra

pour un concert unique au Cirque Royal, à Bruxelles !