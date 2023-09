The South Austin Moonlighters et leur nouvel album "From Here to Home" produit par Steve Berlin (Los Lobos)

Et voici qu’apparaît, avant les grandes vacances, leur nouvel album "From Here to Home", publié en juin. Produit cette fois par Steve Berlin du groupe Los Losbos, les 10 titres de l’album sont à découvrir d’urgence. Sur "From Here to Home", le son est plus traditionnel, il part vers le country-rock des années 60 et du début des années 70. Les influences sont nombreuses : Nitty Gritty Dirt Band, Poco, James Gang, de Hot Tuna, des New Riders of the Purple Sage…

thesouthaustinmoonlighters.com