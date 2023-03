"The son", le gros coup de cœur du moment pour Cathy Immelen au cinéma

Cathy Immelen nous présente son coup de cœur de la semaine : le film The Son de Florian Zeller, un récit plein d’émotions sur la santé mentale.

The Son est le second film du dramaturge Florian Zeller après ses deux Oscar pour The Father. Il adapte de nouveau une de ses pièces de théâtre, dans laquelle il traite les thèmes de la famille, des liens familiaux chahutés et de la maladie psychique.

Après avoir filmé la maladie mentale de l’intérieur, Florian Zeller explore cette fois l’entourage, prenant le regard des personnes autour qui doivent faire face avec leurs forces et leurs faiblesses. Il dresse le portrait d’un père et d’une mère séparés (Hugh Jackman et Laura Dern), désemparés face aux tourments d’un fils qui s’enfonce dans la dépression.

Si on peut reprocher au film un petit aspect théâtral dû au matériau de base, il est pour Cathy Immelen un film très important et émouvant, qui l’a laissée KO face à la justesse de ses scènes les plus intimes et les plus dures, et pose un constat cruel : parfois, il n’y a pas de réponse à un problème.

Dans le 8/9, Cathy Immelen est également revenue sur la cérémonie des Magritte qui aura lieu le samedi 4 mars, qu’elle co-animera en compagnie de Patrick Ridremont.