The Soft Hill, découverte du projet musical "Viva Chi Vede"

Basé à Los Angeles, The Soft Hill a comme ambition de faire le lien entre l’indie rock, les sonorités psychédéliques et avant-gardistes du début des 70’s. C’est très ambitieux, vous en conviendrez. A la barre du projet The Soft Hills, on retrouve le songwriter Garrett Hobba qui a lancé cet ovni musical à Seattle en 2007.

Depuis plus de 13 ans, le groupe tourne aussi bien aux États-Unis que sur le vieux continent avec des musiciens, souvent des amis, qui vont et viennent, faisant évoluer sans cesse le groupe. Singulier à l’écoute, c’est sur scène que The Soft Hills devient spectaculaire. Le groupe offre un spectacle immersif pour les sens, où des images fantastiques et des séquences de concerts sont projetées sur un écran, accompagnant les harmonies vocales, des effets de guitare lourdes et des couches de synthétiseur pour une expérience sonore et visuelle hors du commun. Tout cela rappelle les prestations du Jefferson Airplane ou de Strawberry Alarm Clock…