The Smile sort "Bending Hectic", leur première nouveauté de 2023

Le groupe – composé de Thom Yorke, Jonny Greenwood et Tom Skinner – a dévoilé le nouveau titre aujourd’hui, et il s’agit de la première sortie musicale de leur premier album A Light For Attracting Attention sorti l’année dernière.

Produit par Sam Petts-Davies, et accompagné par les cordes du London Contemporary Orchestra, ce single isolé n’est peut-être pas tout à fait nouveau pour tous les auditeurs, puisque le trio l’a présenté pour la première fois lors d’un de leurs précédents concerts.

Initialement, le morceau a été interprété lors du concert du groupe au Montreux Jazz Festival en 2022, mais n’a pas été inclus dans l’album live qui a suivi et qui est sorti plus tard dans l’année. C’est pourquoi ce morceau mystère est rapidement devenu "un phénomène de bouche à oreille", selon la presse, "les fans et les critiques réclamant sa sortie".

Aujourd’hui, près d’un an après avoir été teasé pour la première fois pendant le festival, le morceau sort en version numérique mondiale via XL Recordings.