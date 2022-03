The Smile avait dévoilé un premier single "You Will Never Work In Television Again" en janvier dernier et avait poursuivi avec un second titre intitulé "The Smoke". Le projet The Smile, dont le nom provient d’un poème de Ted Hughes, devrait rassasier les fans de Radiohead qui ont longtemps réclamé le retour du groupe au "guitar-rock".

Ce jeudi 10 mars, le groupe anglais avait partagé clip mystérieux montrant une presse à cylindre Heidelberg en train d’imprimer une plaque avec le nom du groupe gravé. Il n’est pas clair si le clip fait référence au pressage d’un prochain album du groupe.