The Smile, projet parallèle de Radiohead, présente un nouveau clip mystérieux

Le matériel utilisé dans le clip pourrait être une référence à la série Peaky Blinders. En effet, Thom Yorke et Jonny Greenwood ont récemment contribué à la création d’un titre original pour la dernière saison de la série. "Thom Yorke et Johnny Greenwood ont apporté des contributions originales", a déclaré le réalisateur Anthony Bryne au NME. Il poursuit : "Je suis aux anges avec cela. La musique a toujours été importante dans l’histoire et je tenais vraiment à y apporter une partition dramatique. Nous l’utilisons beaucoup plus dans cette saison. Elle est plus lourde et la composition donne une tout autre tournure aux choses".

The Smile avait dévoilé un premier single "You Will Never Work In Television Again" en janvier dernier et avait poursuivi avec un second titre intitulé "The Smoke". Le projet The Smile, dont le nom provient d’un poème de Ted Hughes, devrait rassasier les fans de Radiohead qui ont longtemps réclamé le retour du groupe au "guitar-rock".