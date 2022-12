The Smile, le nouveau projet des membres de Radiohead, groupe le plus plébiscité par la critique musicale en 2022

Les classements des artistes qui ont marqué 2022 foisonnent dans la presse écrite et sur les sites web spécialisés. Parmi ceux qui apparaissent dans le haut des classements, Rudy Léonet relève des noms qui sont pourtant passés presque inaperçus "comme si tout à coup, il y avait de la musique faite pour la presse écrite et une autre pour les médias qui consomment la musique et ils ne sont pas du tout en phase".

Bien entendu, les Beyoncé et Harry Styles dominent ces tops de l'année car leurs albums ont reçu à la fois une bonne critique et ont performé dans les ventes. Mais certains "ont créé un événement dont le retentissement n'a pas dépassé certains cercles et pourtant, sur les plateformes, ce sont des dizaines de millions de streams mais en toute tranquillité, sans tapage médiatique". Parmi ceux-ci figure The Smile. Le groupe a suscité l'engouement du public, sans surexposition médiatique, car il est composé de... Thom Yorke et Johnny Greenwood, membres de Radiohead et de Tom Skinner, batteur de Sons of Kemet. Ils ont présenté ce projet parallèle dans l'album A Light for Attracting Attention. Il est plébiscité dans "32 classements différents" comme un des albums essentiels de 2022.