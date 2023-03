The Smile (avec Thom Yorke de Radiohead) annonce la suite !

Nous pourrions avoir bientôt de nouveaux titres à écouter pour le projet The Smile, qui bosse activement depuis sept semaines maintenant.

Le supergroupe – composé de Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead et de Tom Skinner, batteur de Sons Of Kemet – a annoncé la nouvelle à ses fans à la fin d’une newsletter qui annonçait de nouvelles dates de tournée en Amérique du Nord.

"Nous sommes en plein enregistrement, semaine 7", a écrit The Smile. "Reel 15". Le groupe n’a pas ajouté d’autres détails.

Le groupe a un mode de communication qui lui est propre : pendant plus d’un an, Thom Yorke (Radiohead) et Jonny Greenwood ont partagé des chansons de leur projet The Smile.

L’album A Light for Attracting Attention était finalement arrivé le 13 mai dernier en digital et en formats physiques le 17 juin via XL Records.

On avait déjà pu découvrir " Skrting On The Surface ", " You Will Never Work In Television Again " et " The Smoke ".

Lors du concert au Primavera Sound en juin, le groupe a commencé à dévoiler des morceaux supplémentaires : "Colours Fly" tout d’abord, puis un autre titre inédit, "Bodies Laughing",, lors de sa tournée européenne (qui est d’ailleurs passée par TW Classic chez nous) .

C’est ensuite “Bending Hectic” qui a pu être découvert sur scène par les fans : le projet parallèle de Radiohead avait en effet joué un titre qu’il venait d’écrire lors de son concert au Montreux Jazz Festival le 12 juillet.

Il ne figurait pas non plus sur le premier album A Light for Attracting Attention. Thom Yorke l’a proposé lors des rappels en expliquant à la foule qu’il ne connaissait pas encore les paroles car, dit-il : "je viens de les écrire il y a une demi-heure".