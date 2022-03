"The Singapore Grip", la mini-série qui raconte un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale

Qu'est-ce que "l'étreinte de Singapour" ? C'est la question qui va poursuivre Matthew Webb pendant les six épisodes de cette mini-série historique britannique. The Singapore Grip est disponible jusqu'au 29 septembre en version originale sous-titrée sur Auvio.

Que raconte cette série ?

L'histoire se concentre sur une famille britannique, les Blacketts, qui contrôle l'une des principales sociétés commerciales de Singapour à l'époque coloniale, et le fils de son partenaire commercial, Matthew Webb. Walter Blackett souhaite vivement que Matthew épouse sa fille Joan, mais Matthew s'intéresse plutôt à une mystérieuse femme chinoise, Vera Chiang. Lorsque les Japonais envahissent et occupent Singapour, le couple est forcé de se séparer. Matthew essaie de découvrir ce que signifie "le Singapore Grip" et obtient des réponses différentes de différentes personnes à qui il a parlé.

Adaptée du roman homonyme de J.G. Farrell de 1978, The Singapore Grip a été créée par Christopher Hampton. Le scénariste est notamment connu pour avoir travaillé sur Les Liaisons dangereuses ou plus récemment The Father. Les créateurs de la série ont construit cette histoire comme une satire du colonialisme britannique, notamment en se moquant de l'arrogance de certains de ses personnages. Ils voulaient également mettre en lumière un événement historique majeur, peu connu du grand public.