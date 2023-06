"The Show" de Niall Horan, un nouvel album pop pour l’ancien One Direction

Dans le 6/8, Bruno Tummers nous présente The Show, le nouvel album solo de Niall Horan qui a déjà commencé à se faire une place en radio.

Niall Horan, c’est l’un des quatre ex-membres de One Direction, un des boys band les plus célèbres au monde ces dernières années qui s’était offert un tube mondial avec Story of my life. Depuis, les quatre membres se sont embarqués dans des carrières solo, et celui qui a tout fracassé il y a quelques mois, c’est Harry Styles avec As it was.

De son côté, Niall Horan vient de sortir son quatrième album solo intitulé The Show, qui a réussi à s’imposer en radio avec son titre Heaven. Un son plus pop et moins électro que ce que peut proposer son comparse, avec une mélodie très forte et moins moderne, même si certaines sonorités de Niall Horan semblent très proches de celles de son ancien complice.

Du très vite consommé et probablement du très vite oublié selon Bruno Tummers, même s’il devrait y avoir un jeune public qui devrait s’y retrouver.

Pour ceux qui voudraient découvrir Niall Horan sur scène, il sera au Sporpaleis en mars 2024.