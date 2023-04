The Script : mort de Mark Sheehan

Le groupe irlandais a annoncé ce vendredi 14 avril la mort de son guitariste et cofondateur sur ses réseaux sociaux.

Mark Sheehan, le guitariste de The Script, est décédé ce vendredi à l’hôpital à la suite d’une courte maladie.

Il a fondé le groupe en 2001 avec Danny O’Donoghue, leader et chanteur, et le batteur Glen Power. Ils ont sorti leur premier album éponyme en août 2008, avec les tubes "The Man Who Can't Be Moved" et "Breakeven".

"La famille et le groupe demandent aux fans de respecter leur intimité en ce moment tragique" demande le groupe qui rend hommage à "un mari, un père, un frère, un ami très aimé".

Après six albums studio (le dernier opus du groupe The Script était sorti en 2019 et s’intitule Sunsets & Full Moons) The Script a sorti une compilation de ses meilleurs moments en 2021.

Mark Sheehan avait 26 ans, était marié et avait trois enfants.