The Sassy Cabaret : derrière les paillettes, la puissance de l’inclusion

Leïla a toujours aimé la danse. Enfant, elle multiple les stages et les cours dans plusieurs styles de danse. Plus tard, elle fait ses études à Rio de Janeiro pour devenir danseuse contemporaine et chorégraphe. Au Burkina Faso, elle perfectionne son art de la danse.

Son retour en Europe s’accompagne d’une désillusion. " J’avais envie de faire de la danse contemporaine. Mais je n’avais jamais le corps qu’il fallait. J’étais trop petite, trop grosse, pas assez souple, pas assez virtuose. J’ai été très blessée. "

Leïla découvre alors la culture burlesque. C’est une révélation : elle crée son personnage de scène, Lili MirezMoi. En 2015, sous l’impulsion du café-théâtre l’Os à Moelle, elle va plus loin et construit son propre concept de cabaret : le Sassy Cabaret. " Sassy peut se traduire par " impertinent " en français. Pour moi, le cabaret, c’est un lieu d’impertinence, de résistance où tous ceux et celles qui n’ont pas droit de cité se réunissent ; un lieu d’accueil, de liberté d’expression pour les personnes qualifiées de " bizarres " ou " marginales " ! Le cabaret ne se réduit pas à l’univers de Gatsby Le Magnifique ! ".

Une fois par mois, cinq à six artistes vous présentent un spectacle inédit et fascinant à l’Os à Moelle à Schaerbeek. Vous pourrez y découvrir des formes artistiques très variées, souvent méconnues, trop souvent dévalorisées et réduites au monde de la nuit : la culture drag (Drag Queens, Kings, Queer, Créatures), le burlesque, l’effeuillage, la pole dance, le chant, la danse, le stand-up, les arts du cirque, le jeu clownesque, etc. " C’est toujours une surprise qui ne laisse personne indifférent. Chaque performeur/se peut y exprimer sa vision du glamour, ses envies, ses délires ou ses rêves. Il ou elle vous invite dans son univers. "