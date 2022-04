The Saints : mort de Chris Bailey

Le fondateur et chanteur du groupe punk-rock The Saints est décédé ce 9 avril à l’âge de 65 ans.

Né au Kenya, il grandit jusqu’à l’âge de 7 ans à Belfast. Chris Bailey déménage ensuite avec sa famille en Australie.

En 1973 il fonde son premier groupe Kid Galahad and the Eternals, une formation qui sera renommée The Saints l’année qui suivra.

C’est avec le titre "Stranded" (qui sortira sur l’album du même nom en 1976) qu’ils obtiennent la reconnaissance du milieu et la notoriété. 13 autres albums verront le jour et on notera la reprise de "Just Like Fire Would" que Bruce Springsteen reprendra sur son album High Hopes en 2014.

Parallèlement au groupe, Chris Bailey s’est lancé dans une carrière solo avec 7 albums sortis sous son nom.

Les causes de sa mort n’ont jusqu’ici pas été révélées.