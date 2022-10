The Routes, le groupe japonais qui propose des reprises étonnantes de Kraftwerk

Pourquoi le groupe américain Beach Bunny vit-il un succès qui le dépasse ? Comment le film italien La scuola cattolica explore-t-il un scandale qui a défrayé la chronique à Rome en 1975 ? La québécoise Lisa LeBlanc fait du 'Chiac Disco', c’est quoi ? Pour quel film la Suédoise Maud Latour fait-elle une reprise de Kids in America de Kim Wilde ? Et tant qu’a parler de scandales véridiques, pourquoi faut-il (re)lire Crime de Meyer Levin ? Qui se cache derrière The Routes, qui propose des reprises étonnantes de Kraftwerk ? Enfin, à quoi s’attendre au FIFF à Namur ?

Les réponses à ces questions, c’est dans La semaine des 5 Heures de ce 30 septembre.