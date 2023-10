The Rolling Stones : une boutique éphémère à Bruxelles !

Hackney Diamonds sera bien sûr à découvrir et à remporter tout au long de la journée du vendredi 20 octobre sur Classic 21, avec en prime une interview exclusive du chanteur, Mick Jagger, qui nous dévoile toutes les anecdotes autour de sa réalisation.

Les Rolling Stones réussissent un retour brillant avec Hackney Diamonds, ce premier album en 18 ans. Le 24e album du groupe est leur premier album de musique originale depuis A Bigger Bang en 2005.

Le dernier album des Stones était un album de reprises de blues, Blue & Lonesome (2016). Et bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis A Bigger Bang. Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.

On avait déjà pu découvrir " Sweet Sounds Of Heaven ", titre commun avec Lady Gaga et Stevie Wonder et " Angry ", que vous avez déjà pu entendre sur les ondes de Classic 21.