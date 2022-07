The Rolling Stones : une biographie officielle de Charlie Watts

La vie du défunt batteur sera bientôt racontée dans le livre Charlie’s Good Tonight : The Authorised Biography of Charlie Watts.

Cette biographie a été autorisée par la famille de Charlie Watts et les autres membres des Rolling Stones. Elle a été écrite par l’auteur-animateur Paul Sexton, spécialiste des Stones, et paraîtra le 15 septembre.

La préface est signée Mick Jagger et Keith Richards, avec également une note de l’ancien manager/producteur des Stones, Andrew Loog Oldham.

Des interviews exclusives de Jagger, Richards et Ronnie Wood ont d’ailleurs été réalisées pour l’occasion, et dans un communiqué, ces derniers ont expliqué : "Notre cher ami Charlie Watts était non seulement un batteur fantastique, mais aussi une magnifique personne. Il était drôle, généreux et avait bon goût. Il nous manque énormément. C’est génial que sa famille a autorisé cette biographie officielle de Paul Sexton qui écrit et parle de Charlie depuis des années".