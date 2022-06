Au début de la grande aventure, les Stones étaient six. Il y avait un formidable pianiste du nom de Ian Stewart, plus communément appelé "Stu". Ian Andrew Robert Stewart était né en 1938 et il était plus âgé que les autres, hormis Bill Wyman mais qui lui faisait plus jeune. Lorsque le manager Andrew Oldham est arrivé pour s’occuper du groupe en 1963, il a décidé d’écarter Ian Stewart, estimant que son image ne collait pas avec celle des autres et que pour tenter l’aventure dans le monde de la pop music, il valait mieux le tenir à l’écart…