The Rolling Stones : ''Sticky Fingers'' 1971

C’est-à-dire les ingrédients d’un groupe de rock, guitare, basse, batterie. Sorti le 23 avril 1971 sous le label Rolling Stones Records, il s’agit là du deuxième album avec le nouveau guitariste Mick Taylor et le premier sans Brian Jones, décédé deux ans auparavant. Aux côtés des Stones, on retrouve le saxophoniste Bobby Keys, les claviéristes Ian Stewart, Billy Preston et Nicky Hopkins, ainsi que le fidèle producteur Jimmy Miller. ''Sticky Fingers'' est encore aujourd’hui considéré comme le meilleur album du groupe. C’est aussi la première fois qu’il atteint la première place aussi bien en Angleterre qu’aux Etats-Unis. Avec la fin du contrat chez Decca / London, les Stones avaient la liberté de tout décider, de la production à la pochette. Par contre, le départ de leur manager Allen Kleinleurs a laissé une surprise désagréable et de taille puisqu’ils ont appris que la totalité du répertoire Decca lui appartenait désormais via son label ABKCO. En plus Decca les a informés qu’un dernier single devait être fourni. Ils choisiront le morceau ''Cocksucker Blues'' sachant très bien qu’il allait être refusé puisque totalement indécent. Les sessions pour Sticky Fingers ont commencé au mois de mars 1970…