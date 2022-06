THE ROLLING STONES sont de retour en Belgique en tournée européenne

La tournée " SIXTY " des Rolling Stones fait suite à l’immense succès de leur tournée " No Filter " aux États-Unis. Une tournée encensée par la critique: le groupe s’est à chaque fois produit dans des stades bondés, vendant au total plus d’un demi-million de tickets durant l’automne 2021. Les Rolling Stones, leurs fans et les critiques ont chanté d’une même voix : " it’s only Rock and Roll but we like it ! "

You can’t always get what you want ? Le 11 juillet 2022 - 49 ans après leur Brussels Affair enregistré en live dans notre capitale - Bruxelles fêtera à grand bruit le retour des Rolling Stones. On trouvera peut-être ce qu’on a cherché pendant toutes ces années.