Au printemps 1965, Keith Richards se réveille et constate que son lecteur cassette au pied du lit est toujours allumé avec la bande magnétique prête à être rebobinée. Il est curieux et réécoute ce qu’il a enregistré quelques heures plus tôt. Il entend trois accords de guitare acoustique et une phrase, ‘’I can’t Get No Satisfaction’’ fredonnée d’une manière nonchalante suivie de 40 minutes de ronflement…