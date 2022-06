The Rolling Stones : le drame d’Altamont 1969

Une tournée de 18 dates est organisée aux Etats-Unis pour promouvoir leur nouvel album ''Let It Bleed'' mais aussi pour renflouer les caisses. La gestion douteuse des royalties par leur ancien manager Allen Klein les a laissés au bord de la faillite. Ils n’ont d’autres choix que d’augmenter les tickets de 8 $. La presse ne manque pas de le signaler avec un article dévastateur dans le San Francisco Tribune et Jagger, piqué au vif décide d’organiser un méga concert gratuit, sorte de Woodstock de la côte ouest et pourquoi pas dans le Golden Gate Park. Impossible pour des raisons politiques, donc on leur suggère le circuit automobile de Sears Point mais qui est en travaux. A la hâte ils se décident pour le circuit de stock-cars d’Altamont. Un site complètement paumé. D’emblée les déconvenues s’accumulent. Pas assez de tentes, pas assez de sanitaires pour accueillir 100.000 personnes mais qui seront trois fois plus nombreuses. Pas grave, les Hell’s Angels s’occuperont de la sécurité…