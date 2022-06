The Rolling Stones : La descente aux enfers du talentueux Brian Jones

Brian Jones était le leader des Rolling Stones, celui qui a eu l’idée de fonder le groupe, celui qui a engagé les autres. A 19 ans il a déjà trois enfants et il s’installe avec sa petite amie dans la banlieue de Londres avec le rêve de former un groupe. Il contacte Alexis Korner, le père du blues anglais, qui lui donnera de précieux conseils. Brian passe une petite annonce dans le journal local et c’est Ian Stewart qui sera le premier à se présenter. La suite fait partie de l’histoire. A l’époque c’était Brian Jones qui était de loin le plus talentueux, le plus doué, jouant de plusieurs instruments et fasciné par le blues et le rhythm and blues venu des Etats-Unis. Il voulait évoluer avec son groupe dans cette direction. Malheureusement pour lui, l’association Jagger / Richards va lui faire beaucoup d’ombre…