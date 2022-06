L’arrivée de Mick Taylor au sein des Stones a été dévoilée lors du concert hommage à Brian Jones à Hyde Park le 5 juillet 1969 devant quelques centaines de milliers de spectateurs. Il a été choisi parmi une dizaine d’autres car Mick Jagger avait contacté John Mayall pour lui demander s’il connaissait un guitariste qui avait l’envergure et qui pouvait convenir. John Mayall lui a proposé le sien car Mayall changeait souvent de musiciens. C’est ainsi que Mick Taylor est devenu lead guitariste dans le plus grand groupe de rock and roll du monde. Mick Taylor a énormément apporté aux Stones…

0…