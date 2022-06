Lorsque Keith Richards et Mick Jagger ont été arrêtés pour possession de drogues et pour la première fois de leur histoire, beaucoup ont cru à une plaisanterie de mauvais goût. Le ‘raid’ de la police anglaise dans la maison de Keith en 1967 reste une des plus célèbres perquisitions des années 60.Tout est parti du tabloïd News Of The World qui voyait là une façon de négocier de fausses informations pour faire un gros coup médiatique. Les Stones dérangeaient de plus en plus de monde avec un train de vie qui irritait une certaine classe sociale, très éloignée du monde du rock…