Cet album légendaire est le deuxième album live des Stones. Il est sorti le 4 septembre 1970 et il a été enregistré à NYC et à Baltimore en novembre 1969 juste avant la sortie de "Let It Bleed" et quelques semaines avant la tragédie d’Altamont. Il a été le premier album live à se classer à la 1re place des charts anglais. Cette tournée était aussi la première pour le tout nouveau guitariste Mick Taylor. Les Stones étaient en tournée et étaient têtes d’affiche avec Terry Reid, BB King et Ike et Tina Turner. Le mixage a eu lieu au début de l’année 1970 aux studios Olympic à Londres. Tout ou presque est en prise directe sauf quelques overdubs pour les voix et la guitare doublée sur ''Little Queenie'' et ''Stray Cat Blues''. Le titre du disque ''Get Yer Ya-Ya’s Out !’’ vient d’une chanson du bluesman Blind Boy Fuller dans laquelle il fait allusion au postérieur…