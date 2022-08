The Rolling Stones : des vidéos en 4K de "Jumpin' Jack Flash"

Six mois après avoir tourné ces clips, Lindsay-Hogg a réalisé le film The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Un projet dont le groupe était si peu fier qu’il n’a décidé de le sortir que 28 ans plus tard. En 1970, il s’est occupé du film Let it Be des Beatles (fortement critiqué par les membres du groupe également), dont Peter Jackson s’est inspiré pour le tout récent documentaire The Beatles : Get Back sorti en 2021.