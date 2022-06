The Rolling Stones : Dartford 1961

Il y a plus de 60 ans, le 17 octobre 1961, Mick Jagger, 18 ans, arrivait sur la plateforme n°2 de la station de Dartford pour se rendre à l’école à Londres. Quelques minutes plus tard, un autre jeune arrive également sur le quai et il attend le même train. Il s’appelle Keith Richards. Les deux jeunes se sont reconnus car ils avaient fréquenté la même école de la ville quelques années plus tôt. Mick Jagger avait quelques albums de blues sous le bras, ce qui n’était pas courant du tout. Ces albums ont attiré l’attention de Keith qui écoutait la même musique. La conversation s’est poursuivie dans le train et Mick a proposé à Keith de joindre le groupe amateur dans lequel il chantait et qui s’appelait Little Boy Blue and the Blue Boys...