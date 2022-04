The Rolling Stones : Crossfire Hurricane sur La Trois

Ce mardi 29 avril sur la Trois dès 23h30, ne manquez pas "Crossfire Hurricane", ce documentaire réalisé par Brett Morgen dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Rolling Stones en 2012.

Le film raconte l’histoire du parcours inégalé des Stones, des ados passionnés de blues, au début des années 60, aux rois du rock au statut incontesté. Tous les membres du groupe ont été interviewés et leurs témoignages forment l’arc narratif du film, reliant ainsi les images d’archives de performances et de reportages, dont une grande partie n’a jamais été vue.

Le documentaire contient des extraits inédits de concerts, dont le "Live in Germany '65" et des séquences des concerts "Poll Winners" du NME entre 1964 et 1965. D’autres bonus comprennent, entre autres, une interview avec le réalisateur, "Le Son et la Musique de Crossfire Hurricane" et des images de 1964 du "Arthur Haynes Show" (émission comique anglaise dont les Stones ont été les invités).

"Une réaction chimique semble s’être passée" a déclaré le chanteur Mick Jagger dans un communiqué de presse au sujet de l’impact durable du groupe dans l’univers de la musique. Keith Richards a d’ailleurs ajouté : "Vous ne pouvez pas vraiment arrêter The Rolling Stones. Vous savez quand ce type d’avalanche est face à vous, vous ne pouvez que changer de chemin."

Tirant son titre d’une chanson de "Jumpin 'Jack Flash", "Crossfire Hurricane" donne au spectateur un aperçu intime de ce que cela représente de faire partie des Rolling Stones, montre comment ceux-ci ont surmonté les dénonciations, la drogue, les dissensions et la mort pour devenir de réels survivants. Il a fallu plus d’un an pour réaliser et produire le film, avec la totale coopération et implication des Rolling Stones.

"Crossfire Hurricane" est et restera l’histoire ultime du plus grand groupe de rock and roll au monde.

Un documentaire à découvrir en télé sur La Trois ce vendredi 29 avril et sur Auvio si vous l’avez manqué.