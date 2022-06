The Rolling Stones : Bill Wyman, le discret bassiste

''Faire partie des Stones, c’est un peu comme vivre dans un bocal à poissons rouges : tout le monde vous regarde et tout est parfois déformé''. Cette phrase de Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones pendant 30 ans est tellement vraie, en tout cas vécue par cet homme discret. Sa vie d’adulte a été grandement marquée par son appartenance aux Stones. Il dit avoir eu la chance d’avoir Mick, Keith, Charlie, Brian, Stu, Woody et Mick Taylor comme amis et collègues. Bill Wyman jouait sur une basse Vox. Alors que les amplis Vox étaient très courants en Angleterre au milieu des années 60, on compte une dizaine de groupes qui les utilisaient. Bill Wyman était un des rares à jouer sur l’ampli et la basse. Vox en avait fait une image de marque pour ses publicités avec la fameuse basse et Bill Wyman tenant l’instrument presque verticalement comme il en avait l’habitude, debout devant l’ampli…