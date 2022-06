Le 25 mars 2016 les Stones donnaient un concert gratuit historique à La Havane. Une prestation historique peu après la visite de Barak Obama. Le ton est donné, à Cuba les Rolling Stones ne sont pas attendus, on ne les voit pas comme les derniers dieux vivants du rock and roll. A Cuba on connaît mieux les Beatles. Il y a d’ailleurs un parc John Lennon mais il n’y a pas de place, de café ou de rue au nom des Rolling Stones. Ils n’ont pas été à Cuba en conquérants ; ils y ont été en challengers. Les Cubains n’avaient pas l’habitude de ce genre de manifestation…