The Rolling Stones : 2016, l’album ‘’Blue and Lonesome’’

En avril 2016, les Stones confirment la sortie d’un nouvel album vers l’automne. Keith Richards déclare que l’album comprendra des reprises de blues de Chicago allant de Jimmy Reed à Willie Dixon en passant par Little Walter. Façon directe de rappeler au monde entier que leurs racines au tout début puisaient déjà du côté de Chicago. L’enregistrement se déroule sur trois jours, entre deux tournées en décembre 2015 aux British Grove Studios à Londres en prise directe pour avoir une approche spontanée de la musique. Le producteur Don Was, le claviériste Chuck Leavell, le bassiste Darryl Jones et Eric Clapton sont présents. Cet album contient des reprises et classiques du blues, sans aucune composition originale. C’est le premier album depuis ‘’Dirty Work’’ dans lequel Mick Jagger ne joue pas de guitare et se concentre surtout sur l’harmonica qu’il maîtrise très bien. C’est également le premier album depuis '’Its Only Rock and Roll’’ où Keith ne chante pas…