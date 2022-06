Une date entrée dans l’histoire ! Ce jour-là les Stones se sont produits à Rio devant 1,5 million de personnes ! Du jamais vu. Cette soirée a été magique et totalement réussie. Des gens partout, des fans sur une plage immense et même sur l’eau et sur les balcons des buildings tout au long de la plage. Un pont avait spécialement été construit entre l’hôtel des Stones et la scène de façon à pouvoir y accéder rapidement et en toute sécurité. Les Stones sont restés sur scène pendant plus de deux heures, interprétant les classiques et aussi quelques nouveautés, mais surtout avec une excitation particulière et un enthousiasme débordant comme des gamins qui sont conscients de marquer l’histoire. Le public était aussi excité qu’eux et la magie a opéré dès les premiers accords…