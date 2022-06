Depuis la fin des années 60 les Stones sont toujours partis en tournée avec des musiciens supplémentaires. Que soit une section de cuivres avec Bobby Keys et Jim Price, ou les claviéristes Billy Preston, Ian Mc Lagan et Nicky Hopkins sans parler de Ian Stewart, ou plus tard quelques choristes, les Stones ont embarqué avec eux une équipe plus complète pour correspondre à la musique des albums, un peu plus élaborée. Depuis 1981, la place de claviériste est occupée par Chuck Leavell c’est-à-dire depuis un petit peu plus de 40 ans ! C’était au Fox Theater à Atlanta, que Chuck a joué pour la première fois de sa vie avec les Stones…