Le disco était en plein boum lorsque ''Miss You'' est sorti. Les Stones n’ont jamais décidé de faire quelque chose de disco malgré la mode. Le rythme était dans l’air et ils ont simplement travaillé un riff et une intro. D’après Charlie Watts, ce morceau a pris forme suite aux soirées dans les boîtes de nuit. Le beat à la batterie était typiquement celui des batteurs de Philadelphie. Charlie et Mick allaient souvent en boîtes, l’un pour draguer et l’autre pour écouter. Lorsque Mick revenait du Studio 54 à New-York qu’il a beaucoup fréquenté, les autres se sont dit qu’ils allaient faire un truc dans le genre pour satisfaire son ego, sans plus…