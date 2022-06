Il était le mieux placé pour remplacer Mick Taylor. Pas spécialement pour son talent mais surtout pour son amitié avec Keith, son passé, son look et son personnage. Ron Wood aurait pu être un Stones depuis le début. Il est né en 1949 dans le Middlesex. C’est en 1975 qu’il rejoint le groupe pour une seule tournée en attendant de trouver le guitariste définitif. Il y est toujours. Il était pourtant bassiste avec Jeff Beck et il est revenu à la guitare avec The Faces. Non seulement il est membre à part entière avec les Stones mais en 1979 il se retrouve, toujours avec Keith Richards à la base d’un autre groupe The New Barbarians…