The Red Bull BC One : Les représentants belges pour la finale mondiale sont connus !

La crème de la crème des BBoys & BGirls se sont réunis à Bruxelles ce samedi 29 avril 2023 dans la salle du KVS (BOL). Même si le line-up ressemblait fort à celui de l'année dernière, les finalistes ont été une réelle surprise pour tout le monde:

BBoy Source de Gand et BGirl Camine d'Anvers ont pris le titre et sont donc sur la liste des finalistes mondiaux.µ

De plus, le BBoy Tiro de Bruxelles a été le premier b-boy belge à être directement invité à la Red Bull BC One World Final à Paris ! Nous avons donc une chance de voir trois danseurs/danseuses belges sur la grande scène!

Je n'ai pas de mots. Je me suis vraiment surpris aujourd'hui. J'étais dans la zone et je pouvais vraiment me concentrer. Et puis cette victoire. Quel sentiment ! Je m'entraîne très dur, juste pour ça, jour après jour. Gagner cette compétition est vraiment spécial. Paris, here I come ! - Ismaël 'Source' Boulate, Gand

Les deux vainqueurs devront donc passer par le "Last Chance Cypher" qui devrait prendre place le Jeudi 19 octobre à Paris et avoir alors la possibilité de se trouver avec BBoy Tiro sur la grande scène de Roland-Garros le Samedi 21 octobre.

C'est vraiment un grand accomplissement pour moi. Le Red Bull BC One est la bataille la plus importante qui soit. Monter sur le podium bientôt, en finale, c'est l'ultime récompense de toutes ces années de dur labeur. Je ne pourrais pas être plus heureux ! - Tiro, Bruxelles

Tu as envie de supporter nos danseurs et danseuses belges, c'est toujours possible puisqu'il reste des tickets en vente pour cette finale du 21 octobre à Paris ... C'est ICI que ça se passe.

>> www.redbullbcone.com <<