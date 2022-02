The Rasmus représentera la Finlande au Concours Eurovision 2022

Pendant que la Russie se faisait exclure du concours Eurovision 2022, la Finlande a sélectionné ce samedi 26 février son représentant pour participer à l’Eurovision qui se déroulera en mai 2022 à Turin, en Italie. Après l’interprétation de 7 chansons lors du concours télévisé The Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), c’est le groupe The Rasmus qui le remporte avec leur chanson "Jezebel".

Pour rappel, The Rasmus sont ensemble depuis 30 ans et c’est l’un des groupes finlandais les plus performants de la scène internationale. Ils sont surtout connus pour leur tube légendaire "In the Shadows" sorti en 2003, qui a d’ailleurs 100 millions de streamings sur Spotify. Et pour ceux qui l’ont reconnu, la chanson a également servi de générique à de l’émission "On n’est pas couché" de Laurent Ruquier.