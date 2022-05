The Quest au Théâtre national, gagnez deux places

À la croisée du stand-up, de l’absurde et du drame existentiel, Cédric Eeckhout épingle de manière obsessionnelle les similitudes qui unissent son destin à celui du vaste continent politique et économique ; il croise la petite et la grande Histoire.

D’une part son parcours, comédien de 40 ans, en quête d’un amour éternel, marqué dès son plus jeune âge par la séparation de sa mère wallonne et de son père flamand. Et d’autre part l'Histoire de l’Union européenne, dont les fondements sont aujourd’hui menacés par des montées de nationalisme et sa possible fracture.

Se présentant tel un chevalier du XXIe siècle en armure de protection et de combat, il est accompagné dans sa quête de sa maman et de son chat Jésus.

Avec eux, il est parti questionner nos contemporains sur ses réflexions intimes et politiques autour des thèmes de la famille et de l’Europe : des intellectuels, des politiciens, des artistes mais aussi de simples concitoyens européens, ou encore des membres de la famille de Cédric.

Plus d’info : The Quest | Théâtre National (theatrenational.be)

