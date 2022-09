"The Queen" : Helen Mirren incarne la reine Elizabeth II

Le long-métrage prend place le 31 août 1997, juste après le décès de la princesse Diana. Alors que le pays est dans un désarroi profond, la reine Elizabeth II ne sait comment aborder cet événement. De son côté, le Premier ministre fraîchement élu Tony Blair cherche à l’aider pour se rapprocher d’un peuple meurtri par la perte de la Princesse des Cœurs. La résonance prise par le film est au plus proche de l’actualité au vu du vingt-cinquième anniversaire du décès de Lady Diana et donc celle la semaine passée d’Elizabeth II. Helen Mirren, qui a également incarné une autre figure royale célèbre avec “Catherine the great”, est évidemment revenue sur cet événement médiatique pour le site Deadline :