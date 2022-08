The Psychotic Monks : "La musique nous permet de créer un espace hors de tout contrôle et de goûter à une liberté infinie"

Cette recherche de l’équilibre se ressent d’ailleurs fort dans votre musique. Est-ce que les choses vous viennent d’abord de manière organique avant d’être intellectualisées ? Ou est-ce qu’il y a d’abord une étape de réflexion, plus froide, qui est ensuite traduite en musique ?

Clément : Chez nous, tout vient de la jam. On joue ensemble, on réécoute, on sélectionne puis on recompose à partir de ces expérimentations communes. Après, vu qu’on fonctionne avec 4 cerveaux différents, on intellectualise chacun les choses de manière différente. L’idée pour nous, c’est vraiment d’aller au bout du processus pour pouvoir être complètement libre techniquement et sur scène. Le but c’est d’être dans une sorte de maîtrise totale afin de pouvoir se concentrer non pas uniquement sur ce qu’on fait, mais sur les gens qui sont là aussi.

Arthur : Le "contrôle non contrôlé", c’est une notion qui est assez fondamentale pour nous. En dehors de cette sphère, quand on navigue dans notre société, le contrôle est permanent. Partout, tout est disciplinaire. Et là justement, la musique nous permet de créer espace où on s’autorise à sortir de ce contrôle-là et du coup d’accéder à une espèce de liberté, de révolte. Ça passe par une mise en danger parce que parfois ça ne marche absolument pas. Mais au moins ça nous permet de goûter à des moments de liberté infinie, en dehors de toute contraintes.

Clément : Les fois où ça marche, ça vaut toutes les fois où ça n’a pas marché (rires).