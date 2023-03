The Prodigy clôturera le Festival de Ronquières

Les organisateurs ont fait le point sur les groupes qui sont déjà annoncés à l’affiche du Festival 2023. Les festivaliers pourront assister, le 4 août, aux concerts, entre autres, d’Indochine, de Louise Attaque, de The Subways, de Kid Noize, d’Ade ou encore de Julien Granel. L’affiche du 5 août annonce, entre autres, Placebo, Juliette Armanet, Jain, Disiz, Ofenbach, Feder, Pierre De Maere, Whispering Sons et Kaky. On pourra écouter le 6 août The Prodigy, Franz Ferdinand, Shaka Ponk, Benjamin Biolay, The Haunted Youth, Juicy Big Band.

RONQUIÈRES FESTIVAL 2023

Quand ? du 4 au 6 août 2023

Où ? Plan Incliné de Ronquières (Braine-le-Comte)

Infos et réservations uniquement via www.ronquieresfestival.be