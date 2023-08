The Prodigy clôture Ronquières avec de l’électro-punk de légende et une tonne de pogos

Au-delà des sonorités de leurs titres, The Prodigy s’érigent en icônes punk de par leur simple présence sur scène : énigmatique, bruyante, enfumée, et délicieusement sauvage. La scénographie aide aussi, reposant sur d’impressionnants jeux de lumières stroboscopiques, alors qu’une lignée d’imposantes silhouettes encagoulées semble fixer la foule depuis l’arrière-scène. Un esprit glauque et torturé qui appuie la férocité de leur live.

Chaque titre est un prétexte à la débâcle, non seulement sur scène, où Holliday balance furieusement sa guitare sur "Take Me To The Hospital", mais aussi et surtout au sein du public, qui s’accroche comme il le peut à un show imprévisible, parfois décousu (on remettra ça sur le compte du punk) qui laisse parfois Ronquières en suspens sur un son de moteur bouclé, pour revenir inopinément fracasser la foule au son du mythique "No Good (Start the Dance)", qui laisse éclater toute la force électronique du groupe. La foule ne sait plus vraiment où donner de la tête, et décide finalement de la balancer frénétiquement au rythme des morceaux, un sourire au visage.