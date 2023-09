"The Power of Music" La Chapelle Musicale Reine Elisabeth ouvre la saison en force !

Le premier concert d’ouverture de la saison nous invite à découvrir les " Artist Diploma ". Arrivés en fin de cycle, fraîchement " diplômés ", les artistes en résidence à la Chapelle se produisent avec leurs maîtres dans le lieu qui les a vus grandir. Concert ce mardi 26 septembre à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo.

A la fois espace de travail et lieu de résidence, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth offre à de jeunes artistes la possibilité de grandir en compagnie des maîtres en résidence dans un esprit de compagnonnage. Depuis de nombreuses années, l’institution s’ouvre sur le monde. En 2015, un nouveau bâtiment est construit. Une nouvelle salle de concert voit le jour. Les saisons se suivent et le public découvre le laboratoire de l’intérieur…

La saison 2023-2024 compte 90 rendez-vous, tous rassemblés autour d’une thématique : "The Power of Music". Au fil de la saison, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth nous rappelle qu’en temps de crise, la musique a le pouvoir d’apaiser et de rassembler. Rendez-vous donc ce mardi 26 septembre à la Chapelle.