"The portable Herman Dune", le nouvel album du groupe Herman Dune qui revisite ses propres chansons

Premier volet d’une anthologie conçue en trois parties, le groupe français Herman Dune vient de sortir son album de reprises "The portable Herman Dune". Il y revisite ses propres chansons, dans une nouvelle version dépouillée.

Herman Dune, c’est au départ une affaire de famille : en 1999, les frères David-Ivar et André montent un groupe avec un batteur sous le nom de Herman Düne, qui est leur vrai nom de famille puisqu’ils sont d’origine suédoise.

En 2008, André quitte le groupe. Son frère part s’installer à Los Angeles, où il monte un groupe à lui tout seul, crée son label et joue à peu près de tous les instruments.

Certains parlent d’anti-folk pour définir sa musique. Un drôle de terme pour un genre un peu obscur et alternatif, subtil mélange de punk et de folk, né dans les années 80 à New York.

Dans sa démarche, Herman Dune a quelque chose de Nick Cave, de Tom Waits parfois, ou de Leonard Cohen — dont il se revendique ouvertement.