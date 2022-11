The Polka Tulk Blues Company, après Mythology et avant Black Sabbath, inspiré d'un obscure film d'horreur

The Polka Tulk Blues Company, ça ne vous dit rien ? Pas étonnant, d’autant que c’est probablement le nom le plus alambiqué qui soit pour un groupe fondateur du Heavy Metal, rien que ça. Il s’agit en fait de l’un des anciens noms de Black Sabbath.

On est loin de la Polka avec Black Sabbath, ça n’a rien à voir. Le groupe vient d’Aston, près de Birmingham en Angleterre, à l’origine, Ozzy Osbourne n’en fait pas partie et la formation se nomme Mythology. Par un jeu de chaises musicales parmi les membres, en 1968, Ozzy et Geezer Butler rejoignent le groupe qui se baptise alors The Polka Tulk Blues Company. Le saxophoniste et l’autre guitariste seront remerciés car jugés superflus après 2 concerts. Ils décident alors de changer de nom à nouveau pour devenir "The Earth" ou "La Terre" en français. Nom un peu basique, on ne va pas se mentir. A un tel point qu’ils vont découvrir lors d’un concert, qu’un autre groupe porte le même. Changement à nouveau pour devenir enfin Black Sabbath !